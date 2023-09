Lotta al crimine a Grosseto. Centro, stazione e periferie: "I controlli saranno aumentati"

Grosseto, 14 settembre 2023 – Più sicurezza in città. Il prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nella quale è stato svolto un punto di situazione sulla sicurezza, anche a seguito dei più recenti fatti di cronaca che hanno interessato la città. Alla riunione hanno partecipato le forze dell’ordine, le associazioni di categoria e l’amministrazione. Durante la riunione è emerso un decremento degli indici di delittuosità nel primo semestre 2023 rispetto al medesimo periodo dello scorso anno con un calo, in particolare, dei reati di furti, rapine, danneggiamenti, lesioni e spaccio di stupefacenti.

"Ascolto – ha dichiarato il prefetto – le istanze che provengono da sindaci, associazioni di categoria e cittadini. La sicurezza merita una costante e crescente attenzione, sia per confermare e sostenere l’attuale tendenza alla diminuzione dei reati, sia per aumentarne ancor di più la percezione anche attraverso iniziative volte a migliorare la vivibilità di taluni luoghi e, di conseguenza, venire incontro alle esigenze di residenti e turisti".

In questa direzione, è stata prevista una intensificazione dei servizi ad alto impatto, anche con l’impiego del reparto prevenzione e crimine della Polizia e dei reparti mobili dei Carabinieri, ed un rafforzamento del piano di controllo del territorio con mirati servizi che vedranno anche l’impiego di unità cinofile. Al questore il compito di declinare in sede di tavolo tecnico le modalità dei servizi nelle zone adiacenti la stazione ferroviaria, il centro storico e le zone boschive, al fine di garantire una presenza rafforzata e visibile delle forze di polizia, per offrire una più efficace risposta al bisogno di protezione da parte dei cittadini in zone dove la percezione di insicurezza è più diffusa. Valore strategico assume il potenziamento e la valorizzazione di percorsi di sicurezza integrata con il coinvolgimento di cittadini e operatori economici attraverso il Controllo di Vicinato per condurre un’azione a 360° per la sicurezza del territorio.

Prefetto e sindaco hanno, quindi, sottoscritto un protocollo che estende l’operatività del controllo di vicinato sul territorio comunale allo scopo di incrementare le condizioni di sicurezza effettiva e percepita, valorizzando percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione diretta dei cittadini, osservatori attenti delle realtà locali, alla cura del proprio territorio. Il protocollo si estenderà anche alle periferie, ovvero all’Aurelia Antica, zona stadio a Gorarella, Principina Mare; Marina di Grosseto; Roselle; Alberese, la zona artigianale Nord; Braccagni Montepescali; Casotto dei Pescatori.