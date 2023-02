Cresce l’attesa per i carri Domenica la prima sfilata

Con il corteo storico composto da 150 figuranti in costumi medievali e l’arrivo in centro storico del Re Carnevale, si è ufficialmente aperta la 52esima edizione del "Carnevaletto da Tre Soldi". Evento proposto dalla omonima associazione e dall’assessorato al Turismo del Comune lagunare.

In Piazza Garibaldi, presenti il sindaco Andrea Casamenti e l’assessora Maddalena Ottali, sono state presentate le sei reginette e tutto lo staff organizzatore.

La prima uscita dei sei grandi carri allegorici dei rioni cittadini è stata programmata per domenica con il la sfilata mascherata (inizio alle 14.30) in Corso Italia. Ecco lo staff dell’associazione organizzatrice. Presidente Giorgio Stefanizzi, vice Giorgio Caoletti. Altri dirigenti: Orietta Modestini Baldi, Riccardo Soldateschi, Luciano Baiocchi, Enrico Mattioli, Beatrice Rosi, Claudio Piro, Annalisa Testa, Greta Perziano, Rosetta Rispoli, Maurizio Mantellassi, Davide Ricci, Patrizia Porti, Simone Conti, Mauro Busonero, Luca Bini, Luca Girelli.

Cresce dunque l’attesa per la prima uscita dei carri allegorici e sono in pieno svolgimento i preparativi logistici ed organizzativi per un evento che si prevede richiami nel centro storico migliaia di persone.

La manifestazione è sostenuta da Banca Tema e dal Comune di Orbetello.

Michele Casalini