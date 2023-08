"Credito d'imposta sulle locazioni a Grosseto: Federmoda chiede sostegno al Governo"

Un credito di imposta sulle locazioni commerciali. È questa la richiesta di Federmoda, il sindacato dei negozi di abbigliamento, calzature, accessori, pelletterie, tessile casa e articoli sportivi aderente a Confcommercio imprese per l’Italia rivolta al Governo in occasione di un tavolo tecnico con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Richiesta alla quale si associa anche Federmoda- Confcommercio Grosseto. "Il Made in Italy nel mondo è associato principalmente alla moda – dichiara Maria Letizia Fanara, presidente di Federmoda Grosseto –. Poi ci sono anche l’enogastronomia e il patrimonio ambientale e culturale, ma in prima battuta l’Italia nel mondo la si riconosce toccandola con mano attraverso i capi di abbigliamento della manifattura italiana e i loro accessori pensati e forgiati dall’ingegno italiano. Anche la Maremma e la Toscana in generale danno un grosso contributo alla determinazione di questo valore, riconosciuto dallo stesso ministro". "Per fronteggiare questa nuova difficoltà – conclude la presidente di Federmoda Grosseto, Maria Letizia Fanara – è stato chiesto al ministro di farsi promotore con il Governo di misure di sostegno ad hoc per il settore della moda. I negozi in provincia di Grosseto sono prevalentemente negozi di vicinato che subiscono il caro-affitti e che per le loro piccole dimensioni non hanno magari la forza di rappresentare questa situazione a volte di disagio. Per questa ragione Confcommercio e Federmoda si sono fatte interpreti delle loro necessità presso il ministro Urso".