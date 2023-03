Cp in lutto, è morta la mamma del presidente

Un grave lutto ha colpito il Circolo Pattinatori Grosseto. Nella notte tra martedì e mercoledì, nella sua abitazione di via Manetti, è scomparsa Anna Maria Cerrini, 93 anni da compiere il mese di giugno, mamma del presidente della società biancorossa Stefano Osti. La signora Anna Maria, vedova da qualche anno di Paolo Osti, ha lavorato fino ai primi anni Settanta al Cementificio Sacci, poi si è dedicata interamente alla famiglia. La famiglia del Circolo Pattinatori Grosseto ( il consiglio direttivo, collaboratori, tecnici e giocatori) si stringe intorno al presidente Stefano Osti e al fratello Marco in questo momento di grande dolore. La cerimonia funebre si svolgerà oggi alle 16,15 nella chiesa del cimitero della Misericordia in via Aurelia Nord a Grosseto, nel quale verrà tumulata la salma accanto a quella del marito. Decine i messaggi di cordoglio che sono arrivati dal mondo dell’hockey al presidente Stefano Osti: società, giocatori e dirigenti si sono stretti a lui in questo momento di grande dolore.