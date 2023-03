Covid, 27 casi in più C’è anche un morto

Sono 183 (27 in Maremma) i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 44 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 139 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.591.734. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% (617 persone) e raggiungono quota 1.572.569 (98,8% dei casi totali). La lista dei decessi si aggiorna con 5 nuovi decessi: 4 uomini e una donna con un’età media di 82 anni. Un morto si registra anche in provincia di Grosseto. Sono 11.605 i deceduti dall’inizio dell’epidemia in Toscana, 424 solo a Grosseto. Il tasso di mortalità più basso rimane comunque in provincia di Grosseto (195,4 x100.000). Dall’ultimo bollettino sono stati eseguiti 381 tamponi molecolari e 1.658 antigenici: di questi il 9% è risultato positivo. Sono invece 394 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 46,4% di questi è risultato positivo.