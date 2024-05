È ufficiale, nel territorio comunale di Sorano undici imprenditori agricoli si sono messi insieme e hanno costituito un nuovo consorzio. Si è costituito ufficialmente davanti al notaio il Consorzio "Terre del Tufo" con sede a Sorano, promosso dal Comune di Sorano e dai fondatori. Finalità del Consorzio sono prioritariamente la valorizzazione delle coltivazioni svolte nei territori tufacei in particolare dei comuni di Sorano e aree limitrofe, per garantire, attraverso il marchio, al produttore una adeguata remunerazione e al consumatore finale l’origine e la qualità del prodotto. "Il Consorzio – spiegano i fondatori insieme al comune di Sorano - si prefigge, attraverso la produzione di prodotti agricoli di qualità, di valorizzare al tempo stesso anche il territorio e la sua economia, assicurando così una importante simbiosi". Lo Statuto prevede fra l’altro che il Consorzio possa direttamente o attraverso strutture da esso incaricate, svolgere controlli, analisi e indagini per accertare il raggiungimento degli scopi consortili, nonché per scopi di tutela valorizzazione e sviluppo delle produzioni ad esso riferite. Insomma un nuovo organo che servirà a disciplinare ulteriormente le produzioni locali nella direzione dell’alta qualità e verso un’agricoltura sempre più sostenibile, sia dal punto di vista ambientale ma anche economico e remunerativo. "L’attività del Consorzio – concludono i fondatori - è rivolta alle produzioni di cereali, legumi e olio". Gli undici soci fondatori coprono l’intera filiera alimentare: di cui otto sono Aziende Biologiche Produttrici, due sono Attività di Ristorazione e una Società di Servizi. Presidente del Consorzio è stata eletta all’unanimità Francesca Scalabrelli. Del consiglio direttivo fanno parte: Vicepresidente Rossano Nucci e i consiglieri: Angelo Nucci, Roberta Morettoni, Paolo Garuglieri.