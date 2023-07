"Costa sostenibile 2023" Il premio di Legambiente lo ha vinto Follonica

Il tour #aspettandoFestambiente, il percorso a tappe che tradizionalmente accompagna la Maremma al festival nazionale di Legambiente, è giunto al termine. Ieri mattina, ha fatto tappa a Follonica con la cerimonia di consegna del premio "Costa sostenibile 2023" all’amministrazione di Follonica per la promozione di politiche di sviluppo sostenibile del territorio messe in atto nell’ultimo anno. Sono state ripercorse e approfondite le misure di sostenibilità messe in atto negli ultimi anni con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Follonica ha lavorato con determinazione allo scopo di costruire un’offerta turistica in grado di coniugare alla perfezione rispetto ambientale, benessere delle persone e sviluppo del territorio. Moltissimo è stato fatto anche in termini di sensibilizzazione delle cittadine e dei cittadini durante tutto l’arco dell’anno. Una sinergia strategica che ha consentito alla località di divenire modello replicabile non solo in Toscana ma in tutto lo Stivale. Lotta alla plastica, attenzione al risparmio idrico, al riciclo dei rifiuti, campagne di informazione e sensibilizzazione per grandi e piccini, promozione di energie rinnovabili, lotta allo spreco alimentare: sono queste solo alcune delle azioni che sono riuscite a stravolgere il positivo il volto della città e che hanno portato l’associazione a consegnare un riconoscimento che più che un punto di arrivo rappresenta un nuovo inizio. "Oggi - ha dichiarato Angelo Gentili - abbiamo concluso #aspettandoFestambiente2023 a Follonica, una località particolarmente importante per Legambiente. Aver consegnato nelle mani degli assessori Giorgieri e Ricciuti il premio "Costa sostenibile 2023" è stato per noi motivo di grande orgoglio. Passo dopo passo, abbiamo seguito le azioni in ambito ambientale del Comune di Follonica, constatando la volontà degli amministratori a fare sempre di più e meglio in fatto di politiche di sostenibilità. Un anelito che ha contribuito a fare della Maremma un faro per tutta Italia". "Ringraziamo Legambiente per questo importante riconoscimento – dice l’amministrazione follonichese – Follonica da anni attua politiche di sostenibilità ambientale che interessano trasversalmente vari ambiti. Puntiamo molto sulla mobilità e per questo abbiamo investito nella realizzazione di piste ciclabili, inoltre stiamo continuando a realizzare le cosiddette casine dell’acqua".