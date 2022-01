Porto Santo Stefano (Grosseto), 8 gennaio 2022 - La nave da crociera Costa Luminosa ha avuto una sosta obbligata ieri sera al largo dell'Argentario a causa di una passeggera che aveva bisogno di cure urgenti. L'intervento si è poi risolto con il trasporto in ospedale della donna ma c'è stata apprensione inizialmente tra gli abitanti di Porto Santo Stefano.

Vedendo la nave ferma in mare in tanti sono accorsi in banchina: il pensiero è andato alla tragedia della Concordia, di cui fra pochi giorni ricorre il decennale del naufragio nella vicina isola del Giglio. È stata la Capitaneria di porto a ricevere ieri sera dalla Costa Luminosa la richiesta di evacuazione medica della passeggera.

La Guardia costiera di Porto Santo Stefano ha immediatamente coordinato i soccorsi disponendo l'invio di una motovedetta, con a bordo personale medico del 118, in direzione della nave che, nel frattempo, si era avvicinata alla costa dell'Argentario per velocizzare le operazioni di trasbordo. Nel giro di un'ora i militari sono riusciti, con l'ausilio del personale di bordo e del 118, a portare a termine la missione, trasportando la donna ferita al Porto del Valle, impedendo così l'aggravarsi delle sue condizioni, assicurandola alle cure dell'ambulanza sotto banchina.

Dopo le prime visite, la donna è stata successivamente trasportata all'ospedale di Orbetello per essere sottoposta ad accertamenti diagnostici più approfonditi.