’Costa d’Argento’. Il movimento vuole allargarsi

ORBETELLOCon la costituzione del coordinamento zonale, il movimento civico "Costa d’Argento Al Centro", ha tenuto una serie di riunioni, al fine di allargare questa associazione ai Comuni della fascia sud della provincia, fra i quali Orbetello, Argentario, Capalbio.

Nel coordinamento sono entrati in questi giorni alcuni rappresentanti di Porto Santo Stefano. "Il Comune obiettivo – scrivono – è quello di perseguire una linea di aggregazione di più soggetti, che guardano al centrodestra moderato, sollecitando al tempo stesso un maggiore impegno dei cattolici democratici in politica". Un gruppo che vuole essere al servizio delle comunità locali, sui temi che spesso sono fonte di problemi annosi, mai risolti del tutto, come ad esempio la sanità e il sociale, la viabilità, il prolungamento della stagione turistica, il recupero dei centri storici sempre più contenitori vuoti, tranne che in un paio di mesi estivi. Il recupero della aree dismesse che occupavano sedi e impianti militari, che sono stati chiusi lasciando nell’abbandono edifici e terreni.

"Entro sabato è previsto un nuovo incontro, per argomentare e proporre su problematiche sociali del territorio, valorizzazione del mondo del volontariato, ma anche sostegno alle attività commerciali della zona, con specifici assessorati, dopo che hanno chiuso in questo territorio decine e decine di aziende, artigiani, negozi".

Michele Casalini