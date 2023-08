"Così l’immigrazione non è più gestibile"

"Come gruppo consiliare Lega stiamo dalla parte del sindaco nel denunciare le difficoltà che nascono da un’immigrazione incontrollata che non permette reali politiche di integrazione".

E’ quanto dice il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Grosseto e segretario intercomunale Alessandro Bragaglia. "I progetti che propone il centrosinistra, i cui governi sono la causa principale del buonismo che ha permesso questi ingressi – dice Bragaglia –, seppur si possano ritenere anche validi nella concezione, vengono immediatamente invalidati dal numero necessario per renderli efficaci. All’immigrazione controllata accompagnata da progetti integrativi non abbiamo mai detto di no, ma si tratta di persone che veramente fuggono dalle guerre, non gente che arriva sperando di viaggiare verso altri Paesi che si stanno dimostrando molto più rigidi di noi su questo fronte, e che rimangono in Italia".