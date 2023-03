"Così è, se vi pare" domani alla Fonderia

Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato portano in scena, domani alle 21.15, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, "Così e se vi pare". Una delle più belle commedie di Luigi Pirandello, scritta nel 1917, ma ancora straordinariamente attuale. "Così è se vi pare" presenta il vano tentativo di fare luce, in una cittadina di provincia, sull’identità della moglie del nuovo segretario della Prefettura: si tratta della figlia della signora Frola, come questa sostiene con certezza, oppure quella donna è morta tra le macerie di un terremoto e la moglie del segretario è tutt’altra persona, come egli sostiene? Ognuno dei protagonisti di questa pièce ha la sua verità e gli attori, magistralmente, la metteranno in scena in un crescendo di emozioni per lo spettatore. L’idea dell’allestimento, proposto a Follonica da Gitiesse Artisti Riuniti diretta da Geppy Gleijeses, nasce da una strepitosa idea di Giovanni Macchia, il più importante critico di Pirandello: quella del cannocchiale rovesciato. E per rappresentare questo, Geppy Gleijeses ha chiesto a uno dei più importanti videoartist del mondo di creare, in un contenitore vuoto, degli ologrammi assolutamente tridimensionali, donnine e piccoli uomini alti 50 centimetri, che altro non sono che i personaggi.