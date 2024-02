Cose buone e solidarietà: "Chocomoments" in centro e aiuti all’Atletica Costa d’Argento

Una maxi-tavoletta di cioccolato per raccogliere fondi da destinare all’Atletica Costa d’Argento, con una madrina d’eccezione: Ambra Sabatini (nella foto).

Il Corso di Porto Santo Stefano, dal 1° al 3 marzo si trasformerà nella città del cioccolato artigianale per la prima edizione di "Chocomoments". La manifestazione è organizzata da Chocomoments e dal Centro commerciale naturale Centro storico, con il patrocinio del Comune. I profumi del cioccolato invaderanno il paese, ci saranno animazione per bambini, lezioni per gli adulti e tante proposte ghiotte. Tra le tante iniziative in programma, c’è grande attesa per lo show di sabato 2 marzo alle 18, durante il quale verrà realizzata una tavoletta da guinness, ben 15 metri di cioccolato verranno preparati live in Corso Umberto I. Una volta termina la maxi-tavoletta verrà offerta in degustazione.

"Il ricavato della vendita sarà devoluto all’associazione Atletica Costa d’Argento di Jacopo Boscarini – sottolinea Marina Mascioli, presidente del Ccn –. La madrina sarà Ambra Sabatini, il nostro grande orgoglio e pupilla di Jacopo, che parteciperà alla giornata. Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale con stand sempre aperti tutti i giorni dalle 10 alle 20".

Tanti gli eventi in programma, fra i quali lo show-cooking di venerdì alle 18 nel quale verrà svelato come realizzare l’intramontabile dolce viennese. Domenica alle 15 verrà realizzata sul momento la pralina di Porto Santo Stefano, cioccolatino unico realizzato con un ingrediente svelato all’ultimo per omaggiare il territorio. Per i più piccoli ci sarà il laboratorio ChocoBaby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. I bambini potranno improvvisare con il cioccolato preparando deliziosi cioccolatini da gustare a casa con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini e attrezzi per la lavorazione (costo 7 euro, non è necessaria la prenotazione). Domenica dalle 10 alle 12 spazio gli adulti che potranno imparare a fare gli cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria per principianti a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo 30 euro a persona con prenotazione obbligatoria all’indirizzo [email protected]).

Andrea Capitani