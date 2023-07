"COSA DICONO GLI ANIMALI"

Un altro affascinante appuntamento alla scoperta della biodiversità con la rassegna "Le notti della natura" diretta dal naturalista Giacomo Radi. Oggi alle 21.30 (ingresso libero) alla Rocca Pisana arriva Francesca Buoninconti, naturalista, attualmente in redazione e al microfono di "Radio3 Scienza", il quotidiano scientifico di Radio3 Rai. In questo incontro il focus sarà rivolto al linguaggio degli animali: cosa si dicono? "Si dice sempre che gli animali non abbiano voce – spiega Giacomo Radi –. Dal parco sotto casa alle profondità dell’oceano, passando per le foreste pluviali il mondo intorno a noi è pieno di voci, colori, odori e parate bestiali".