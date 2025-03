Corso sull’autismo. Insegnanti a lezione

Si è concluso il percorso formativo di 20 ore sull’autismo, rivolto alle educatrici e alle insegnanti delle strutture 0-6 della zona ’Colline dell’Albegna’. La formazione, svolta all’Istituto comprensivo di Albinia e nel Comune di Magliano in Toscana, è stata organizzata nell’ambito del Piano educativo zonale 0-6, con il Comune di Manciano capofila della Conferenza zonale per l’Istruzione, grazie ai fondi della Regione Toscana e del Fondo sociale europeo. Il percorso è stato guidato dal dottor Antonio Narzisi, psicologo psicoterapeuta e ricercatore all’Istituto scientifico per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Stella Maris di Calambrone, uno dei massimi esperti nel campo dell’autismo. Durante la formazione, Narzisi ha illustrato, attraverso lezioni teorico-pratiche, le principali atipie e i campanelli di allarme che permettono di riconoscere il disturbo del neurosviluppo in età precoce.