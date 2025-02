Corso Saf per i pompieri. In 17 hanno il brevetto

GROSSETOUn nuovo corso per salvamento organizzato dai Vigili del fuoco. Si è svolto, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e febbraio, nelle sedi distaccate di Orbetello e Ansedonia del comando di Grosseto, il corso per "formatori Saf Basico" che serve ad ogni Vigile del fuoco. La formazione, a cui hanno partecipato 17 persone provenienti dai altrettanti comandi di Italia, permetterà di implementare l’organico dei formatori dei Vigili del fuoco sul territorio nazionale, che avranno il compito di formare nuovi operatori "Saf" (il nucleo speleo, alpino e fluviale) tra i vigili del fuoco che vorranno specializzarsi nelle operazioni di soccorso in ambienti impervi come montagne, grotte e corsi d’acqua. Grande soddisfazione per il comandante Roberto Bonfiglio che ha presieduto la commissione di esame e che ha visto tutti e 17 i candidati superare con ottimi risultati la prova finale. Una prova complicata e "faticosa" che ha visto tutte le persone impegnarsi al massimo. Adesso tutti hanno in tasca un diploma molto importante per il loro lavoro.