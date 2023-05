Corso di primo soccorso pediatrico organizzato dall’Amministrazione

Il Comune si impegna a garantire la tutela e la sicurezza dei bambini, fornendo le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza che potrebbero coinvolgere i più piccoli. A tal fine, l’assessore all’Istruzione Angela Amante (nella foto) ha organizzato un corso di Primo Soccorso Pediatrico rivolto a docenti, educatori e collaboratori che operano nei servizi educativi e scolastici comunali. "La sicurezza dei nostri bambini è una priorità assoluta – ha detto l’assessore Angela Amante –. Attraverso questo corso vogliamo fornire agli operatori del settore educativo e scolastico le competenze necessarie per affrontare in modo tempestivo ed efficace situazioni di emergenza. È fondamentale sapere cosa fare in caso di situazioni di particolare emergenza che coinvolgono i più piccoli, e questo corso mira a fornire le conoscenze necessarie per intervenire prontamente e garantire la loro sicurezza. Ringraziamo Metal Maremma, Daniele Tarsi e il direttore sanitario Marco Squicciarini". Il corso si svolgerà al museo di Storia Naturale della Maremma venerdì dalle 16 alle 19. Durante questa formazione, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire conoscenze e competenze specifiche relative al Primo Soccorso in ambito pediatrico, al fine di intervenire efficacemente in caso di situazioni di emergenza che coinvolgono i bambini. Ogni servizio educativo potrà far aderire fino a tre persone, compreso il personale di sostegno. L’iscrizione può essere effettuata compilando il modulo online disponibile attraverso la scansione del QRcode a barre presente sul sito internet del Comune o stampando la locandina e successivamente inquadrando il QRcode a barre tramite un cellulare. Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.