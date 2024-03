"Corso di Medicina Forense Veterinaria a Grosseto: un confronto di alto livello per la tutela degli animali"

"Si tratta della seconda edizione del corso, il primo appuntamento si è svolto a Roma lo scorso mese di novembre e c’erano state molte richieste per un nuovo evento". Anche Dario Deni, veterinario, responsabile del Centro di referenza nazionale per la Medicina forense veterinaria che ha sede a Grosseto, sottolinea lo spessore del corso.

"E’ un momento di confronto fra molteplici attori della gestione del caso forense. Il Centro di medicina forense veterinaria di Grosseto, ad esempio, lo scorso anno ha portato avanti attività molto serrate per i reati commessi contro gli animali occupandosi, fra le altre cose, anche degli accertamenti sui sette orsi trovati morti in Trentino. Inoltre, gestisce numerosi portali e su mandato ministeriale ha istituito quello sugli avvelenamenti dolosi (con una App dedicata). Dallo scorso 10 dicembre, poi, è attivo il portale dei lupi trovati morti in Italia che, oltre a raccogliere le cause di morte, identifica il profilo genetico dell’animale appurando se si tratta di un esemplare puro oppure ibrido".