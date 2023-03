Corso "barmanbarlady" targato Confcommercio

Si avvicina la stagione estiva e torna il corso BarmanBarlady targato Confcommercio Grosseto. Figure professionali che sono sempre di meno e in questo momento sono molto ricercate. Le lezioni inizieranno lunedì 3 aprile. Il corso si svolgerà a Grosseto, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 13 ed avrà una durata totale di 30 ore. Durante le lezioni saranno trattati i seguenti argomenti: tecniche di miscelazione, drink cost, scrivere una drink list, preparazione pre-dinner, after-dinner, pestati, tiki, cocktail di tendenza. Alla parte teorica, si affiancherà, naturalmente tanta pratica al bancone. "I pubblici esercizi e gli operatori del turismo della nostra provincia, a pochissimi mesi dalla stagione estiva, hanno urgente bisogno di figure come baristi e barman – spiega Gabriella Orlando, direttore Confcommercio .– Parliamo di centinaia di posti di lavoro in Toscana e in Maremma. Con corsi come questo intendiamo dare un aiuto a colmare questo gap occupazionale che può avere effetti anche pesanti sul comparto e, al contempo, vogliamo offrire una valida opportunità a chi ha voglia di imparare e, soprattutto, di lavorare. Il barman è un lavoro stimolante e di qualità, e frequentando le nostre lezioni si può raggiungere un livello base, che comunque può servire per trovare un impiego sin da subito". Il costo del corso BarmanBarlady è di 350 euro iva inclusa. Gli interessati possono contattare l’Agenzia Formativa di Confcommercio Grosseto scrivendo a [email protected]