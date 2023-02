Prendono il via domani i corsi di scrittura e lettering che si svolgeranno nella biblioteca Chelliana.

"Viviamo nell’era della comunicazione digitale – dice l’assessore comunale alla Cultura Luca Agresti –, ma un testo scritto a mano esercita grande fascino: per l’eleganza, l’armonia e la raffinatezza, per la sua unicità e capacità espressiva. Per i tempi che richiedono riflessione, contrastando con il concetto di velocità e immediatezza cui siamo abituati".

La scrittura manuale aiuta a concentrarsi e a mettere in ordine i pensieri, muta con gli stati d’animo e svela i nostri sentimenti, per questo è un talento da riscoprire e coltivare.

"La biblioteca Chelliana – continua Agresti – ospiterà quindi il Corso di scrittura e lettering tenuto dall’Associazione Calligrafica Il Calamo, che da vari anni organizza iniziative per far conoscere l’arte della bella scrittura".

Il primo incontro domani (dalle 17.30 alle 19.30), poi gli altri il 3 marzo, e il 21 aprile. Il corso è gratuito ed è riservato agli iscritti alla Rete bibliotecaria; i partecipanti potranno essere massimo 25. Età consigliata: dai 12 anni. Per informazioni 0564 488054 oppure 0564 488055.