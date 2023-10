Corsi di recupero. Insegnanti volontarie

Si può andare in pensione e si può rimanere insegnanti a vita. È un po’ questa la filosofia che contraddistingue Francesca Micci e Marinella Pieraccini, due docenti mancianesi in pensione che adesso si offrono, in maniera volontaria a svolgere lezioni di recupero per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le attività rientrano all’interno del progetto "Studiamo insieme", realizzato su iniziativa delle ex professoresse e con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Micci e Pieraccini accoglieranno in orario pomeridiano gli alunni nelle sale della biblioteca "A.Morvidi", di Manciano e li aiuteranno a stendere mappe concettuali o trovare metodi di studio appropriati. Gli studenti interessati dovranno prenotarsi presso la biblioteca. "Dopo quaranta anni di attività scolastica – spiegano le docenti - siamo andate in pensione ma siamo ancora attente al mondo della scuola e ai ragazzi in particolare. Per questo motivo abbiamo deciso di metterci a disposizione della comunità, sperando di fornire un servizio che permetta di limitare la dispersione scolastica e di sostenere anche le famiglie più disagiate". "Il tempo che le due docenti metteranno a disposizione dei bambini e ragazzi sarà davvero prezioso – afferma l’assessore all’Istruzione, Daniela Vignali (nella foto)– per gli alunni che vorranno consolidare e potenziare argomenti scolastici o colmare le proprie alcune. È davvero raro e ammirevole trovare professioniste della scuola rimettersi in gioco durante la meritata pensione e a Manciano abbiamo la fortuna di avere figure sensibili quanto volenterose che credono nei ragazzi e nel futuro".