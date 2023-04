Corsi di formazione mai avvenuti, blitz in 15 aziende in Maremma

Un giro d’affari che ha fruttato un profitto illecito di 57 milioni di euro per l’indebita compensazione di crediti inesistenti, generati attraverso una falsa attestazione di avvenuta effettuazione di attività di formazione dei dipendenti nel settore delle tecnologie previste dal piano nazionale Industria 4.0. E’ quanto scoperto dalla Guardia di finanza di Salerno che ha eseguito, su tutto il territorio nazionale, una maxioperazione che vede coinvolti oltre 274 imprese e i relativi rappresentanti legali. Impegnati oltre cento reparti delle Fiamme gialle in 42 province per eseguire un’ordinanza del gip del tribunale di Vallo della Lucania, che dispone 9 misure cautelari personali e il sequestro preventivo di circa 57 milioni di euro. In Maremma coinvolte 15 aziende, 12 a Grosseto e 3 in provincia. Sono state denunciate, nel corso dell’inchiesta, 279 persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio.