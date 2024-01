Corsa campestre. I risultati della Pascoli

Alessandro Coratti nei Cadetti, Alice Martini nelle Cadette, Ginevra Tafuro nelle Ragazze e Cristian De Angeli nei Ragazzi: sono questi i primi classificati della corsa campestre della scuola media "Pascoli" che si è svolta sulle mura medicee. Il punto di accoglienza dei concorrenti, la partenza e l’arrivo della corsa erano sul bastione Garibaldi; il percorso è stato tracciato fino al bastione Molino a Vento; il numero dei partecipanti è stato elevato con 106 alunni, suddivisi in 4 categorie. Con l’aiuto dei ragazzi del Liceo sportivo i docenti hanno preparato il percorso. Dopo l’accoglienza degli atleti da parte dei docenti, sono iniziate le corse delle varie categorie. Sono stati premiati i primi tre di ogni categoria. Il premio fair play è andato a Clara Pasuch poiché si è fermata per soccorrere una compagna che ha avuto un problema e non ha quindi concluso la sua corsa, dimostrando altruismo e generosità. I primi dieci partecipanti di ogni categoria accederanno alla fase provinciale del 31 al campo Zauli.

Nella categoria Cadetti ha vinto Alessandro Coratti, davanti a Luca Andreani e Samuele Andreani; poi Giacomo Niccolai, Diego Lenci, Francesco Cassetta, Alessio Rossi, Leonardo Fonti, Diego Finetti, Rigeldo Rranja, Raffaele Caravaglios. Nelle Cadette, vittoria per Alice Martini, davanti a Valentina Sargentoni e Iris Peotta; poi Cloe Tinti, Benedetta Renieri, Rachele Fiorni, Clea Indelicato, Ludovica Casini, Elisa Galletta, Caterina Ciampelli, Bianca Giorgini, Anna Vannucchi, Clara Pasuch. Nella categoria Ragazze vittoria per Ginevra Tafuro davanti a Rita Tosi, Carlotta Croci, Marta Lucarelli, Giulia Ceciarini, Fanny Giallaurito, Nora Giuggioli, Sofia Chirico, Lavinia Moscatelli, Vittoria Andreini, Roma Mansella. Nella categoria Ragazzi, primo Cristian De Angelis, seguito da Giordano Cagnani, Pietro Ferraro, Ettore Ferraro, Andrea Bardini, Michelangelo Cicerchia, Andrea Galli, William Mariotti, Nicola Mazzanti, Teodoro Costa, Nicolas Armandini.