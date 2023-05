Corruzione negli appalti Militare torna libero

Il tribunale del Riesame di Roma ha revocato ieri pomeriggio gli arresti domiciliari nei confronti di un militare in servizio all’aeronautica militare a Grosseto nell’ambito dell’inchiesta che portato a 24 misure cautelari nei confronti di 12 militari dell’Aeronautica militare e 12 civili, titolari e dipendenti nel settore edile. Il militare, difeso dall’avvocato Riccardo Lottini, lavora all’aeroporto Baccarini dal gennaio 2021 e in precedenza aveva ricoperto il ruolo di caposervizio coordinatore del 2° Genio dell’Aeronautica militare. Nei suoi confronti la Procura di Velletri aveva mosso le accuse di corruzione, turbata libertà degli incanti e falso ideologico. Era stato accusato di falso in relazione a fatti accaduti tra il 2020 e il 2021.

Il militare aveva sempre respinto ogni accusa. "Il mio cliente – ha detto l’avvocato Riccardo Lottini – è completamente estraneo ai fatti".