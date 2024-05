’Corricomepuoi’. Ovvero sport e inclusione

Torna sabato 25 e domenica 26 "#corricomepuoi", la manifestazione sportiva promossa da Aman associazione culturale e di promozione sociale e Ipf onlus Follonica, con il patrocinio della Regione, della Provincia, del Comune di Follonica e la collaborazione della Cri. L’evento è organizzato per raccogliere fondi a sostegno dei progetti che Aman e Ipf svolgono sul territorio a favore di persone con disabilità.

"La prima edizione di #corricomepuoi è stata nel 2016 – spiegano gli organizzatori –: la manifestazione da allora è cresciuta molto e vede la presenza di tantissime persone, sportivi ma anche semplici appassionati anche con disabilità. Ognuno corre come può. Uno spazio importante è dato ai bambini che amano le attività che vengono proposte: è una festa dello sport e della condivisione".

Sabato 25 maggio dalle 14 alle 18 "#corrinpiazza" in piazza Guerrazzi un vero e proprio villaggio dello sport con tante attività per tutti. "Con noi ci saranno il padel con il Follonica Sporting Club, il Venturina Calcio e il Centro sportivo Pista dei Pini, il Follonica Basket Seahorses, l’atletica con il team Atletica Follonica, e il ciclismo con Fiab Grosseto", spiegano gli organizzatori.

Domenica 26 dalle 8.30 (partenza alle 10) la manifestazione entra nel vivo con la corsa-camminata di "#corricomepuoi". I tracciati sono invariati rispetto agli anni precedenti: la partenza e l’arrivo sono in piazza Guerrazzi, con percorso sul lungomare. Due tracciati da scegliere in base alle proprie esigenze, uno di 4 e uno di 8 chilometri. Sul sito è possibile iscriversi, per poi ritirare il dorsale il giorno della corsa, ma sarà possibile partecipare anche iscrivendosi la mattina stessa dell’evento.