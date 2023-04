Corona al posto della rosa Scontro fra La Deceris e Anpi

"Che l’Anpi non abbia rispetto di niente e nessuno è ormai una cosa acclarata, soprattutto quando si tratta di avversari politici. Nonostante questo, mai avremmo pensato che i sedicenti "partigiani" del 2023 si sarebbero spinti fino ad oltraggiare le vittime civili del bombardamento alleato avvenuto a Grosseto nel lontano 26 aprile del 1943". Inizia così Gino Tornusciolo, rappresentante dell’associazione La Deceris. "Come ogni anno dalla sua costituzione, una delegazione della nostra associazione, il 26 aprile ha deposto un fiore sulla lapide affissa in piazza Esperanto per ricordare gli uomini, le donne ma soprattutto i bambini che hanno perso la vita in quel tragico e premeditato evento - aggiunge - Quest’anno, e forse per la prima volta, la sezione cittadina dell’Anpi ha annunciato di voler deporre due corone in omaggio alle vittime della "liberazione", una delle quali proprio in piazza Esperanto. Ma ciò che è accaduto durante la commemorazione è davvero vergognoso. La delegazione Anpi "Elvio Palazzoli", mentre deponeva la corona, ha pensato bene di togliere e gettare a terra la rosa deposta dalla nostra associazione e sostituirla con la propria corona. Un gesto vile, commesso proprio da chi sui giornali di ieri scriveva "Il Sindaco rispetti la costituzione" mentre loro non rispettano nemmeno i morti". Secondo Tornusciolo "una sezione, quella dell’ Anpi che in particolar modo negli ultimi periodi sta mostrando ancora di più un atteggiamento ostile e come già detto arrogante - aggiungono - non ultima la contestazione ad un evento istituzionale del 25 aprile dove è stato arbitrariamente deciso che il sindaco di Grosseto non aveva diritto di parola, la stessa associazione che non dimentichiamo, solo tre anni fa si è affrettata a sporgere una denuncia per vilipendio in occasione di uno sfregio ai danni di una lapide dedicata ai partigiani, ma che oggi compie un gesto che benché nei modi diversi è moralmente paragonabile. Quello che vogliamo denunciare, non è dunque un torto ai danni della comunità della Deceris - chiude - ma una mancanza di rispetto verso le 134 vittime innocenti del bombardamento e verso tutta la città di Grosseto alla quale si è mostrato ancora una volta l’arroganza di una fazione che tende ad accettare solo la propria verità e che dovrebbe a questo punto chiedere solo scusa. Dovrebbero chiedere scusa". Pronta la risposta di Romeo Carusi, presidente della sezione Anpi "Palazzoli". "Non dobbiamo chiedere scusa a nessuno anche perchè non abbiamo fatto niente - dice Carusi - Vorrei ricordare che quella lapide fu messa nel 1993 dal coordinamento giovanile antifascista. Da quelle persone che tuttora organizzano il Festival Resistente. Abbiamo semplicemente tolto un fiore appassito e ben vengano le commemorazioni. Credo invece che tutta questo sia stato fatto per strumentalizzare una vicenda". Carusi chiude: "Non c’è stato alcun atto di vilipendio. Noi onoriamo le vittime di tutte le guerre, ma quella lapide l’abbiamo messa noi e non loro. Questo deve essere chiaro".