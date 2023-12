Corina, le idee premiano. E le esporta nel mondo

Dalla realizzazione della sua Home Studio, nel 2017, al SaloneSatellite — Designing for our future selves, nel 2022. L’ascesa del design di Alessandro Corina, 35 anni, grossetano, non sembra arrestarsi. A coronamento delle tante soddisfazioni professionali collezionate negli ultimi anni — tra le quali spicca la recente collaborazione con Mandelli 1953 — arriva la nomina a Brand Ambassador di Alivar, l’azienda fiorentina di arredamento di lusso.

Il presidente e Ceo di Alivar Marco Gazziero ha lanciato il Progetto Brand Ambassador, con l’obiettivo di rafforzare le sue attività di brand building attraverso la selezione di ambasciatori del design nel mondo.

"Non poteva mancare il nome di Alessandro Corina — afferma Marco Gazziero —, che rappresenterà l’Italia del design per Alivar. Ambizione, determinazione, ma soprattutto una costante fame di conoscenza, miglioramento e successo. Sono le caratteristiche che hanno portato Alivar a scegliere Alessandro: un designer con la stessa attenzione per la qualità, il gusto e i dettagli di un’azienda di lusso, con idee capaci di correre più veloci del design, anticipandone tendenze e innovazioni".

"Entrare nella costellazione dei designers di Alivar in qualità di Brand Ambassador è un orgoglio – dice Corina – , tanto più per le origini e la filosofia comuni che abbiamo: un toscano chiamato a rappresentare l’Italia del design da un’azienda toscana, che da oltre quarant’anni esporta l’eccellenza nostrana in più di venticinque Paesi. La risposta all’invito di Alivar, per me, è stata semplicemente naturale".