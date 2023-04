Cordoglio per Gabry Oggi l’ultimo saluto

Se n’è andata improvvisamente Gabbriella Salvadori, Gabry per tutti, lasciando nella disperazione più buia i figli, Pamela e Massimo, la sorella Renata, l’amica Maura, il genero Alessandro, la nuora Sandra ed i nipoti. Dopo aver lavorato per breve tempo nella Casa di cura di via Ferrucci, è stata per anni, fino alla pensione, l’amatissima "custode storica" dello Scientifico Fossombroni, dove la ricordano con immutato affetto i colleghi, gli insegnanti e, soprattutto, gli ex alunni. Per loro Gabry c’è sempre stata: per un consiglio, per una parola di conforto, o anche solo per una battuta. Essendo sempre stata una grande sportiva – sin dagli anni in cui gestiva insieme con il marito il Circolo Bocciofilo grossetano – dopo la pensione ha continuato a giocare a tennis, partecipando anche a molti tornei amatoriali. Negli ultimi anni si dedicava ai nipoti ed aveva stretto molte amicizie nei circoli di burraco. Gli amici e i colleghi potranno salutarla oggi alle 16 nella chiesa di Sterpeto dove saranno celebrati i funerali.