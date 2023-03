Cordoglio in città per la scomparsa di Eliana Simoni

E’ deceduta ad Orbetello Eliana Simoni, in Marconi, 88 anni, della famiglia Simoni, titolare per tanti anni del Forno Marconi di Neghelli, oggi gestito dai figli. La famiglia ed i parenti ringraziano tutti coloro che si associeranno al proprio dolore. I funerali oggi alle 16, nella Chiesa Parrocchiale di Neghelli, ad Orbetello. Dopo la Santa Messa la salma prosegiirà per il tempio crematorio di Grosseto. Non fiori, informa la famiglia, ma offerte alla Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, lo ricordano anche i Fratelli Babbanini nel loro annuncio funerario. La signora Simoni era da sempre molto legata a Croce Rossa Italiaa cui ha sempre dato contributi e donazioni anche in generi alimentari per la foresteria del personale viaggiante e volontario.