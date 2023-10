Cordoglio a Marina. E’ morto padre Roberto

A maggio aveva festeggiato 93 anni e domenica sera è deceduto serenamente padre Roberto Boschi, frate carmelitano scalzo che ha lasciato un’impronta significativa nella parrocchia di Marina di Grosseto e nella diocesi di Grosseto. Padre Boschi, infatti, aveva guidato la parrocchia della località costiera per 28 anni. Era arrivato in Maremma nel 1972, quarantaduenne, inviato come parroco della comunità intitolata a San Rocco e alla Beata Vergine del Carmelo dai superiori dell’allora Provincia Toscana dei carmelitani scalzi. Era per lui la prima esperienza da parroco, ma il Provinciale del tempo lo inviò convinto delle sue capacità: "Imparerai sul campo". E’ così fu. Padre Roberto è stato, infatti, sacerdote molto apprezzato e amato dalle persone, che a distanza di anni lo ricordano ancora con molto affetto anche per le sue capacità di assistente spirituale. Era nato a Piancastagnaio, provincia di Siena e diocesi di Sovana-Pitigliano il 10 maggio 1930. Le esequie saranno celebrate oggi alle 10 ad Arcetri.