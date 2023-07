Copre la targa ed entra nella Ztl Il sindaco Cerulli promette battaglia

Entra nella Ztl coprendo la targa e manda su tutte le furie i cittadini, compreso il sindaco. L’episodio è stato fotografato da un utente della pagina Facebook Presidio Portercolese, che ha poi provveduto a pubblicare lo scatto sui social provocando le reazioni e i commenti indispettiti.

E il primo cittadino Arturo Cerulli promette battaglia verso chi trasgredisce: non solo nell’episodio in questione, per il quale la Polizia Municipale è già alla ricerca del responsabile, ma anche per altre situazioni ormai annose, come i ciclomotori smarmittati e tante altre.

Nella foto, scattata all’ingresso della ztl varco 3 che conduce al porto e al lungomare, si può vedere un uomo intento a coprire la targa della propria vettura durante il passaggio, nel tentativo di evitare la famigerata multa data la presenza delle telecamere adibite al controllo.

Il fatto non è però sfuggito a chi si trovava in quella zona, che lo ha prontamente segnalato. "La cosa ha dell’incredibile – sottolinea Cerulli –. Spero che si riesca a trovarlo, dopodiché probabilmente non ci sarebbe solo la multa del varco, ma ci sia un altro tipo di violazione. L’episodio è piuttosto grave e vedremo di intervenire".

L’estate è sempre un periodo caldo a causa delle presenze e del maggior lavoro della Municipale e delle altre forze dell’ordine. "La volontà è di creare sempre più ztl e zone a traffico chiuso – aggiunge il sindaco –. Una volontà che via via amplieremo, perché l’obiettivo finale è tenere i paesi chiusi e fare grandi parcheggi all’esterno pedonalizzando i centri abitati.

Motorini smarmittati e altre situazioni sono già sotto la lente d’ingrandimento, non possiamo lasciare passere certe situazioni. Il nuovo comandante inizierà il servizio il 1° agosto, vedremo di fare subito un piano rispetto a tutte queste cose".