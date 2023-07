Coppia artisitica e di vita: 300 concerti insieme Una serata speciale e ricca di sorprese

"Il concerto di sabato 29 è un traguardo speciale – dice Silvia Chiesa – che è possibile solo ce c’è stima reciproca. Quando ci sediamo diventiamo due professionisti e suoniamo come faremmo se ci trovassimo con musicisti sconosciuti". La complicità, però, è essenziale per preparare uno spettacolo come quello che le due anime del festival hanno in serbo. "Sarà un concerto a sorpresa – anticipa Maurizio Baglini – perché interagiremo con gli spettatori e lasceremo proprio a loro la possibilità di scegliere cosa ascoltare. Ci prepariamo a sconfinamenti swing e jazz ma anche a omaggi alla tradizione popolare. Vogliamo una serata speciale, abbattendo la barriera tra artista e pubblico".