Coppa, la sfida fissata al 19 febbraio

CALCIO

La finale di Coppa Provinciale di Terza categoria si giocherà il 19 febbraio tra Alberese e Scansano. Nei locali della Figc Toscana, si e tenuto il sorteggio per decidere l’avversaria dello Scansano nella finale della Coppa Toscana di Terza categoria. E la dea bendata ha deciso che sarà la formazione dell’Alberese che contenderà alla compagine scansanese l’ambito trofeo. L’altra società in lizza era l’Aurora Pitigliano. Il sorteggio è stato necessario, come da regolamento, perché nel girone di semifinale le due squadre avevano pareggiato fra loro 0-0 e la terza partecipante, il Montiano, non essendosi presentata in campo contro i gialloblù pitiglianesi, era stata squalificata. A quel punto per dirimere la parità era necessario affidarsi all’urna. Quindi, a questo punto, i bianconeri del Parco hanno mantenuto intatta la possibilità di centrare una prestigiosa accoppiata. Vincere il campionato, nel quale sono al comando, e la coppa. La finale fra Alberese e Scansano si disputerà a Grosseto, il 19 febbraio alle 20.30.