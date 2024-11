Coop Unione Amiatina. Grande solidarietà

La raccolta alimentare nei punti di Coop Unione Amiatina è andata molto bene. Sono stati superati i 45 quintali di generi alimentari nel corso dell’attività di "Dona la spesa". È un risultato sorprendente vista la durata di un solo giorno. Sono 22 le associazioni del territorio che hanno collaborato alla raccolta, presidiando con i volontari i carrelli messi a disposizione per effettuare la donazione. La raccolta alimentare è stata effettuata nei 28 negozi dove opera la Cooperativa, dal più piccolo negozio al più grande supermercato. Un piccolo gesto più che mai importante, visto il progressivo aumento del numero delle persone in difficoltà economica. "Dal 2020 – spiegano da Coop Unione Amiatina – la crisi pandemica, le guerre e l’inflazione hanno portato a una crescita costante del numero di persone che vivono in situazione di povertà assoluta. I nostri soci e consumatori, le associazioni del territorio e i colleghi dei punti di vendita si dimostrano ancora una volta sensibili al problema".