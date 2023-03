Coop e BikeSquare insieme Sconti ai soci per le bici elettriche

Il comitato Scansano Sos Geotermia invita tutti i fronti del "no" ad essere compatti. L’invito più esplicito è però rivolto all’ex sindaco di Scansano, Francesco Marchi, che in occasione dell’assemblea pubblica di Pomonte ha espresso la volontà di costituire un gruppo di cittadini che seguano la vicenda scansanese legata alla geotermia. Ma Sos Geotermia di Scansano sottolinea il gruppo già c’è.

"Piccole battaglie di parte non salveranno la Maremma – sostengono dal comitato Scansano Sos Geotermia –. Sono sette anni che noi ci battiamo per fermare la speculazione. Il rischio della speculazione industriale in Maremma è troppo serio per farne una piccola e perdente battaglia di parte. Dovrebbe rendersene conto Francesco Marchi che in questi giorni tenta di usare un argomento tanto serio per rivitalizzare il suo schieramento e denigrare l’Amministrazione comunale e il Comitato Scansano Sos Geotermia".

Il comitato prosegue: "Se Marchi vuole – proseguono dal comitato – possiamo mettergli a disposizione tutto il materiale accumulato e studiato nel frattempo e le 1200 firme raccolte a sostegno delle osservazioni presentate in Regione e dei ricorsi al Tar per fermare i procedimenti".

"Con le ultime vicende – dicono da Sos Geotermia – si è palesato il cortocircuito tra realizzazione delle centrali che la Regione ha nettamente detto di non voler permettere (e noi a quelle parole stiamo) e i permessi di ricerca mineraria che dipendono da una legge dello Stato e la Regione dice di non poter negare. L’avvocato Pasquini sta studiando le mosse opportune". Un’altra partita importante si sta giocando in Parlamento. "Anche grazie alle iniziative del Comitato che ha lavorato in sinergia con la sindaca Maria Bice Ginesi – dicono – è stata presentata alla Camera dall’onorevole Marco Simiani una proposta di legge che, affidando alla Regione la competenza anche per la ricerca in Aree Non Idonee, farebbe cadere l’ultimo alibi per non fermare le trivelle. Ci siamo appellati ai parlamentari di ogni schieramento perché la sostengano". Il Comitato continuerà a fare la sua parte e sta preparando iniziative per coinvolgere in manifestazioni pubbliche la popolazione di Scansano e Magliano.

Nicola Ciuffoletti