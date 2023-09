Cooking lesson sul tortello maremmano a Grosseto: scopri i segreti!

Tutti i segreti del tortello maremmano, dall’impasto agli ingredienti e consistenza del ripieno. Al ristorante "Casa Livia" è tutto pronto per la cooking lesson sul tortello maremmano. Il progetto rientra tra gli eventi della stagione 2023 di Girogustando, l’iniziativa realizzata da Cat Confesercenti Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio. Confesercenti ormai da anni valorizza i prodotti tipici con particolare attenzione proprio ai tortelli maremmani, tanto da aver avviato un percorso che porterà al raggiungimento del marchio igp per questo prodotto. Proprio per questa in questa edizione 2023 i tortelli sono protagonisti sulle tavole. Domani alle 18, nel ristorante Casa Livia, di Claudio Draghi (nella foto), sarà possibile assistere ad una dimostrazione con uno chef che mostrerà e spiegherà tutte le fasi della lavorazione del tortello, introducendo anche una interessante variante: inserire nell’impasto l’alga Spirulina che viene prodotta proprio in Maremma, a pochi passi dal ristorante, all’interno dell’azienda Spirulina Becagli. Dopo la dimostrazione, per chi vorrà, ma non è obbligatorio, sarà possibile cenare all’interno del ristorante, sia alla carta che con menù fisso a base di tortelli, tagliata con patate e sorbetto a 30 euro escluso bevande. Per prenotare: 340.7981595.