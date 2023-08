Convocata assemblea pubblica ad Arcidosso per presentare teleriscaldamento

Il progetto del teleriscaldamento sarà presentato alla popolazione domani, alle 10. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini (nella foto), sfruttando il periodo di massima presenza, tra residenti e possessori di seconde case, intende incontrare la cittadinanza per presentare pubblicamente il progetto della realizzazione della rete di teleriscaldamento geotermico. Il progetto non riguarda tutto il territorio comunale ma può comunque rappresentare un’opportunità per i cittadini che avranno la possibilità di allacciarsi alla nuova rete. Proprio in questi giorni è stato distribuito, con una campagna porta a porta, un opuscolo sulle opportunità offerte dal teleriscaldamento e per presentare eventuali manifestazioni di interesse all’allaccio.

Al contempo è stato attivato presso il Municipio uno sportello informativo per rispondere ai primi quesiti e richieste di chiarimenti (orario da lunedì al sabato dalle 9 alle 12, email: [email protected]). Ma la campagna informativa non si ferma qui e del resto siamo solo agli inizi, visto che operativamente la rete non sarà attiva prima di due anni, data la complessità dell’opera (tra procedure di gara, lavori di scavo e di allaccio, collaudi).

Per questo il sindaco, Jacopo Marini, ha indetto una prima assemblea pubblica per incontrare la cittadinanza e spiegare il progetto, le aree servite e introdurre alcuni elementi chiave sulle positive ricadute sul territorio in termini ambientali, economici e sociali.