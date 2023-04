"Convocare il Consiglio il 25 aprile vuol dire esaltare la democrazia"

Svolgere il Consiglio comunale il 25 aprile celebra quella democrazia festeggiata in questa giornata. Ha creato strascichi e polemiche tra maggioranza e opposizione il Consiglio comunale convocato e tenuto il 25 aprile all’isola del Giglio. Il sindaco Sergio Ortelli replica quindi alle accuse della minoranza consiliare, che aveva sottolineato come il primo cittadino "non abbia ritenuto di dover formalmente commemorare la festa nazionale per antonomasia della Repubblica Italiana: anzi, con un deplorevole sgarbo istituzionale, abbia ritenuto di dover convocare proprio in questa data una seduta ordinaria del Consiglio Comunale". I consiglieri Guido Cossu e Armando Schiaffino, per protesta, non hanno poi partecipato alla seduta. Ortelli replica dunque "che è e rimane una grande festa del nostro Paese, di tutti i cittadini, e guai a farla diventare una festa di bandiera – sostiene Ortelli – perché questa data racconta la storia di questo Paese, l’anniversario che gli italiani hanno scelto per celebrare la Liberazione." Ma per Ortelli il 25 aprile non racconta solo la storia nazionale del secondo ’900, ma parla anche degli italiani e di come siano riusciti a ricostruire la democrazia di un Paese martoriato. "Speravo – prosegue – fosse presente la minoranza per ampliare la discussione, che invece anticipa una protesta per un fatto che non esiste, annunciando l’assenza al più importante momento di democrazia del nostro piccolo paese. Polemizzare sulla data in cui viene convocato il Consiglio comunale mi ha lasciato basito perché le sessioni consiliari sono un emblema della democrazia e della libertà. Lo svolgimento del Consiglio il 25 aprile, dunque, vuol dire esaltare quella democrazia che si celebra in questa giornata. Il Consiglio comunale è l’organo che rappresenta la più alta espressione istituzionale della comunità locale. E festeggia il 25 aprile diversamente da quanto è accaduto in questi quasi 70 anni di storia comunale: né le amministrazioni di sinistra né le amministrazioni di centrodestra hanno mai rievocato la memoria della giornata".