"Convivio etrusco" domani al MuVet per la Festa dei Musei

Domani, prende avvio al Muvert di Vetulonia la seconda edizione della Festa dei Musei, promossa dal sistema provinciale dei Musei di Maremma, che prevede ingresso gratuito per le prime domeniche di gennaio, febbraio e marzo e tantissimi eventi dedicati. Il primo appuntamento, domani alle 11, sarà dedicato al "Convivio etrusco". La direttrice Simona Rafanelli accompagnerà i visitatori in una visita guidata a tema, invitando alla "tavola" degli Etruschi, nello spazio dell’otium e della socialità, con un racconto dei reperti del Museo inedito e ricco di gusto. "Vorrei raccontare, attraverso gli oggetti provenienti dalla città etrusca di Vetulonia e del suo territorio, gli Etruschi di ieri arrivando fino alla Toscana etrusca di oggi. A parlare saranno proprio gli oggetti custoditi in museo – spiega la direttrice del MuVet Simona Rafanelli – ripercorrendo quei temi legati al convivio, alla socialità, al banchetto, al simposio, al bere, che dall’antichità ad oggi si ripetono immutati. L’ingresso in Museo sarà gratuito per l’intera giornata e alle 11 i bambini potranno festeggiare e salutare le feste con la "Caccia al tesoro con la Befana".