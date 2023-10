Convegno sull’ictus cerebrale. Tappa in città del tour informativo di Fondazione Confcommercio

Lunedì farà tappa a Grosseto il tour informativo sull’ictus cerebrale ideato dalla Fondazione Confcommercio Toscana Onlus con il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Grosseto e la collaborazione di Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale Alice Toscana, Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e Cri. L’iniziativa "Ictus, pochi minuti valgono una vita", aperta alla cittadinanza, si svolge dalle 10 alle 12.30 nella Sala Pegaso della Provincia di Grosseto, in piazza Dante Alighieri, e metterà a confronto autorità istituzionali, medici e ricercatori per offrire una panoramica esaustiva su questa patologia, che ogni anno colpisce in Toscana almeno diecimila persone. Il convegno arriva a Grosseto dopo aver toccato negli ultimi anni varie città toscane, come Firenze, Lucca e Livorno. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza in modo che quante più persone possibili siano capaci di riconoscere questa patologia silenziosa al primo comparire dei sintomi, per attivare subito i soccorsi. Perché solo un intervento tempestivo può salvare chi ne è colpito dalle conseguenze peggiori, ovvero la morte o danni fisici e neurologici irreversibili. Nel corso della mattinata si parlerà anche di come la sanità pubblica toscana si sia organizzata per affrontare le emergenze legate all’ictus, con particolare riguardo alla realtà territoriale grossetana. In apertura dei lavori, insieme al presidente della Fondazione Confcommercio Toscana Onlus Antonio Fanucchi interverranno l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini, il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente di Confcommercio Grosseto Giulio Gennari.