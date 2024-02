Convegno sulla violenza di genere

Oggi il Leo Club Francesco Iannitelli di Grosseto ha organizzato, insieme alla Fondazione Polo Universitario, l’evento "Cuori Violenti", che si terrà nella sede della Fondazione alle 10 in via Ginori. L’evento tratterrà in maniera approfondita il fenomeno della violenza di genere, grazie ad esperti di vari settoriafferenti alla disciplina. Prenderanno parte al convegno gli avvocati Camilla Toninelli e Francesca Carnicelli, che è anche vicepresidente della Camera Penale di Grosseto, la psicologa Martina Rosadoni, Susi Esposito presidente del Centro Antiviolenza "Tutto è vita", Pietro Pio Fuschetto presidente del Leo Club. Coordinerà Claudio Pacella, presidente Comitato tecnico scientifico della Fondazione Polo Universitario.