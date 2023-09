Convegno a Grosseto: Sicurezza inclusiva e soccorso per persone speciali

"Sicurezza inclusiva e soccorso per le persone con esigenze specifiche". E’ il titolo del convegno che si svolgerà lunedì (dalle 10 alle 12.25) nell’aula Magna del Polo universitario in via Ginori. Il convegno è organizzato da Uilpa, Fondazione del Polo Universitario, Opificio delle Idee, Uil con il patrocinio del patrocinio del Comune di Grosseto e l’assessorato ai Servizi sociali. I relatori saranno l’ingegner Giuseppe Romano, già capo nazionale dell’emergenza dei vigili del fuoco e direttore regionale dei vigili del fuoco della Toscana e realizzatore dell’Osservatorio per il soccorso a persone con particolari fragilità. Interverrà anche Elisabetta Schiavone, direttore tecnico, esperta di progettazione inclusiva, consulente e formatrice nelle discipline della sicurezza inclusiva e gestione inclusiva delle emergenze. Interverranno Claudio Pacella, presidente del Comitato scientifico del Polo universitario. In collegamento da Roma effettuerà un saluto il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli (nella foto), poi Pierfrancesco Angelini, avvocato disabile e professore di diritto dei disabili al Polo Universitario di Grosseto nella facoltà di Giurisprudenza. Interverrà anche Amedeo Vasellini, presidente Opificio delle Idee, Silvio Cappelli, disability manager della Regione Toscana, Tania Barbi, direttore del Coeso, Sara Minozzi, assessora al Sociale del Comune di Grosseto, Diego Montani, garante della disabilità per il Comune di Grosseto e infine Paolo Fantappiè, segretario generale Uil Toscana. Ospiti le autorità, forze dell’ordine, studenti delle scuole superiori, le associazioni di volontariato, enti specifici del Terzo settore e le organizzazioni sindacali.