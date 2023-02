Controllo di vicinato Nuovo nucleo

Si è costituito a Grosseto un nuovo nucleo "Controllo di Vicinato" chiamato "Versegge" e fa parte del gruppo Braccagni-Montepescali di cui è coordinatore Loreno Baroni. Gli aderenti nei prossimi giorni nomineranno ed indicheranno un coordinatore, il referente temporaneo del nucleo è Claudio Pellegrini. Il sodalizio nasce dalla volontà dei residenti di unirsi con lo scopo di cooperare a un fine comune e favorire lo sviluppo delle attività di "buon vicinato" in quella zona che è nel Comune di Grosseto, a confine con quello di Roccastrada. Continua quindi a crescere la voglia di attuare questa buona pratica da parte dei cittadini grossetani, ormai consapevoli dell’importanza di essere uniti nell’interesse del proprio quartiere e della propria città. Il Controllo del Vicinato è infatti uno strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di polizia statali e locali. Fare Controllo del Vicinato significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. A tutti gli abitanti dell’area interessata è unicamente richiesto di alzare il livello di attenzione attraverso pochi, semplici passaggi: tra questi, il "far sapere" che gli abitanti della zona sono attenti e consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Per adesioni o informazioni sulle modalità di costituzione di gruppi e nuclei nel territorio del Comune di Grosseto, scrivere una mail all’indirizzo: [email protected], oppure chiamare il 339 7239258.