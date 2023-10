Controlli sulle scogliere. Ordinanza a Cala Violina

Proseguono i monitoraggi delle scogliere che dal Puntone arrivano al confine con Castiglione della Pescaia. Sono i tecnici delle Bandite ad occuparsi dei controlli. La zona di Demanio marittimo compresa tra Cala Felice e Torre Civette è per la maggior parte formata da una costa a falesia con diversi promontori che si alternano ad insenature sabbiose e ghiaiose: l’erosione costiera, fenomeno che ha colpito inevitabilmente anche questo tratto di costa, influisce anche sulla parte rocciosa e si rende necessario, a fine stagione turistica, provvedere ad un controllo puntuale sulla situazione dei massi. Qualche tempo fa infatti, un masso si è staccato dalla scogliera colpendo una turista che stava passeggiando. Il sindaco ha firmato quindi un’ordinanza per chiudere il tratto di scogli tra Cala Violina e Cala Civette e per l’installazione della cartellonistica. Ordinanza che rimarrà in vigore ancora per qualche settimana. Nel frattempo si stanno studiando le contromisure per evitare il distacco dei massi.