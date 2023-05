Controlli interforze Blitz ad "alto impatto" delle forze dell’ordine nelle zone nevralgiche

Nuovi controlli interforze ad "alto impatto" per cercare di dare sicurezza alla cittadinanza dopo le ultime problematiche che si sono verificate in alcune zone della città. I controlli sono stati effettuati alla stazione ferroviaria in piazza Marconi e nelle zone limitrofe, tra cui via Roma e tutte le strade circostanti. Alla fine sono state controllate 397 persone, 183 veicoli e 25 esercizi pubblici, di cui quattro sono stati sanzionati.

Due le persone denunciate; sequestrati dieci grammi di hashish ed è stato adottato un provvedimento di espulsione. Questi gli esiti delle attività per le quali sono state impiegate 30 unità di personale delle forze dell’ordine e della polizia locale. L’operazione è andata a dare attuazione alla recente direttiva del Ministro dell’Interno, che ha previsto di intensificare le attività di controllo nelle zone adiacenti le stazioni ferroviarie, garantendo una presenza rafforzata e visibile delle forze di polizia, per offrire una più efficace risposta al bisogno di protezione da parte dei cittadini in zone dove la percezione di insicurezza è più diffusa. L’attività, programmata nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è espressione di una modalità di approccio organico alla tematica della sicurezza urbana con una continuità di interventi che produrranno risultati consolidati, finalizzati all’incremento del decoro e della riqualificazione del contesto urbano.

"L’obiettivo di queste operazioni ad ‘alto impatto’ – ha detto il Prefetto Berardino – è quello di innalzare il livello della sicurezza, incidendo positivamente anche sulla cosiddetta sicurezza percepita. In tale direzione abbiamo avviato un piano straordinario di controllo del territorio nella zona della stazione e zone limitrofe che proseguirà anche in altre aree cittadine più esposte a fenomeni di illegalità".