Controlli intensificati per le festività

Definita in Prefettura una intensificazione delle attività di vigilanza e controllo da parte delle forze di polizia con la pianificazione di specifici servizi operativi, fissi e dinamici, che dedicheranno particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e transito di persone e agli obiettivi sensibili del territorio. Lo ha disposto il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal Prefetto Grosseto, Paola Berardino, riunito per fare il punto di situazione sulle misure di vigilanza e controllo dopo l’attentato al mercatino di Natale nella cittadina tedesca di Magdeburgo, in linea con quanto stabilito a livello nazionale dal Ministero dell’Interno. Hanno partecipato tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine e quelli degli enti preposti, che si sono riunite in Prefettura. Particolare attenzione sarà dedicata proprio in questi giorni di maggior afflusso delle persone ai luoghi che, per la loro vocazione turistica, commerciale e religiosa, saranno interessati da una maggiore aggregazione e flusso di persone. Saranno, infine, rafforzate le attività informative e investigative per intercettare tempestivamente possibili minacce alla sicurezza e all’ordine pubblico.

"Quelle adottate – ha detto il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino – sono misure a scopo precauzionale, in linea con il contesto nazionale ed internazionale. Nessun allarmismo quindi, ma solo massima allerta a scopo preventivo per scongiurare ogni possibile situazione di "rischio"".