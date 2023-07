Controlli dell’Arma su Amiata e colline

Prosegue l’azione di vigilanza dei carabinieri sull’Amiata. Nel fine settimana scorso è stato predisposto un dispositivo molto consistente, con servizi di controllo del territorio dedicate alle zone adesso più sensibili, concentrate in orari più a rischio. I servizi messi complessivamente in campo sono stati circa 40, distribuiti, come detto, nelle fasce orarie più a rischio. Controllate in tutto 200 persone e oltre 140 veicoli, e sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Per due persone è scattata, inoltre, la denuncia in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e il conseguente ritiro della patente. Aumentata l’attività di vigilanza ai locali aperti di sera, in questo periodo molto affollati, e che in genere, a parte sporadici episodi di potenziale turbativa dell’ordine pubblico, possono ingenerare problemi connessi a disturbo e schiamazzi ai danni dei residenti.