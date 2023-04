Controlli dell’Arma 150 persone al setaccio

A cavallo del ponte festivo da poco trascorso, i Carabinieri hanno tenuto alto il livello dei controlli su strada, impiegando unità in maniera concentrata nelle zone a maggior rischio. Nel corso dei servizi, sono stati circa 100 i veicoli controllati, e 150 le persone, fermate anche a piedi nei centri città. Alcune di queste sono state trovate in possesso di modiche quantità di droga, per cui è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntori di stupefacenti. In diversi casi, invece, sono state elevate sanzioni agli utenti della strada, in parte per condotte di guida, in altri casi per mancanza di revisione del mezzo. In un caso, una giovane donna, che ha rifiutato di sottoporsi al test dell’alcol, è stata sanzionata ai sensi del Codice della Strada, per cui oltre al ritiro della patente, si è vista sequestrare l’auto, che sarà avviata alla confisca. "Una condotta - dicono i carabinieri – che prevede sanzioni più gravi rispetto al caso in cui si dovesse risultare positivi al test, con un tasso alcolemico rientrante nell’ipotesi più grave".