Controlli dell’Arma

In uno dei primi ponti festivi del mese di aprile, i Carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a prevenire in maniera efficace, attraverso l’impiego concentrato di più pattuglie, ogni forma di illegalità. In questo primo servizio del mese, gli sforzi sono stati concentrati nella zona di Massa Marittima. I carabinieri hanno avuto la copertura aerea di un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa, che ha garantito un monitoraggio dall’alto di aree boschive difficilmente raggiungibili. Cinquanta le vetture controllate.