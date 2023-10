Controlli della Polizia. Spaccio e armi: 2 denunce

Settimana di intensi controlli nel centro cittadino di Grosseto. Le pattuglie delle Volanti, della Polizia ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine giunto in ausilio, nonché con il contributo della Polizia municipale, hanno effettuato mirati controlli, finalizzati alla prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e dei reati connessi all’immigrazione clandestina. I servizi straordinari effettuati nelle zone di via Roma e vie limitrofe e nei dintorni di piazza San Francesco, hanno portato a identificare circa 500 persone e 300 veicoli; altre 200 persone sono state identificate dalla Polizia ferroviaria nei pressi della stazione. Sono state denunciate due persone, una delle quali per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Una terza persona è stata segnalata in quanto trovata in possesso di stupefacenti per uso proprio. Otto sono state le contravvenzioni al codice della strada elevate, ed è stato sequestrato un veicolo privo di assicurazione. Inoltre, durante i servizi, sono stati rinvenuti una bicicletta da bambina abbandonata, portata poi all’Ufficio oggetti smarriti del Comune, (a cui chi dovesse riconoscerla potrà rivolgersi), e un motociclo risultato oggetto di furto, restituito al proprietario. L’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura ha consentito di procedere alle pratiche di espulsione per 4 cittadini irregolari, per i quali sono state avviate le procedure per il successivo rimpatrio nei Paesi di origine. I servizi, sempre finalizzati al contrasto degli atti di microcriminalità e di degrado urbano, proseguiranno ancora.