Controlli antidroga Spacciatore arrestato

GROSSETO

Uno spacciatore arrestato e una segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. E’ questo il bilancio dei servizi svolti dalla Polizia municipale nella serata di mercoledì attraverso gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza che hanno sequestrato dosi di hashish per uso personale: la persona che ne era in possesso sarà dunque segnalata alla Prefettura come assuntore. I controlli sono proseguiti poi nella zona nord della città dove gli agenti hanno assistito ad una cessione di stupefacenti riuscendo ad individuare lo spacciatore, che veniva arresato perché trovato in possesso di un panetto di hashish di circa un etto e una dosa già confezionata, oltre che di un bilancino di precisione. Durante l’ arresto lo spacciatore opponeva resistenza, tanto che uno di essi è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il soggetto, di nazionalità tunisina, è stato processato per direttissima e resta in carcere.